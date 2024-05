Europaweit begehrt: Heidenheims Plan mit Sessa

Der 1. FC Heidenheim möchte Kevin Sessa gerne in den eigenen Reihen halten. Nach Informationen von ‚Sky‘ liegt dem flexibel einsatzbaren Mittelfeldakteur bereits ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor. Das laufende Arbeitspapier des 23-Jährigen verliert in wenigen Monaten an Gültigkeit.

Das soll einige Interessenten auf den Plan gerufen haben. Dem Bericht zufolge hat neben dem FC Kopenhagen auch Parma Calcio die Fühler nach Sessa ausgestreckt. Eine Entscheidung soll noch in dieser Woche fallen.