Ex-Dortmunder Sokratis hört auf

Sokratis Papastathopoulos (35) hängt die Schuhe an den Nagel. Via Instagram teilt der Innenverteidiger von Betis Sevilla mit: „Betis wurde für mich zu einer Familie, alle haben mich aufgenommen, als ob ich schon seit Jahren hier wäre. […] Aber mein Leben fernab von meiner Familie zwingt mich dazu, diese Reise zu beenden. Deshalb bin ich froh, dass meine eigene Fußballkarriere bei Betis und in der spanischen Liga enden wird.“

Ende Oktober wechselte Sokratis nach vorheriger Vereinslosigkeit nach Andalusien, stand für Betis bei 14 Spielen auf dem Rasen. In der Bundesliga war der Grieche (90 Länderspiele) einst für Werder Bremen und Borussia Dortmund am Ball, in der Premier League für den FC Arsenal.