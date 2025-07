Nächste Bayern-Absage: Mitoma bleibt in Brighton

Der vom FC Bayern München umworbene Kaoru Mitoma wird aller Voraussicht nach in der Premier League bleiben. „Ich freue mich sehr darauf, ihn am Donnerstag zur Saisonvorbereitung wiederzusehen. Das ist der Plan. Wir freuen uns darauf, weiter mit ihm zu arbeiten und zu versuchen, ihn zu verbessern, denn ich denke immer noch, dass er sein Limit noch nicht erreicht hat“, so Fabian Hürzeler, der Trainer von Brighton & Hove Albion, im Interview mit ‚Sky‘.

Der Vertrag des Japaners, der aktuell noch bis 2027 gültig ist, soll zudem vorzeitig verlängert werden. Bei den Seagulls gilt der 28-Jährige schon seit Längerem als absoluter Leistungsträger und kam in der vergangenen Saison auf 14 Scorer (zehn Tore, vier Vorlagen) in 36 Premier League-Spielen. „Es ist unsere Aufgabe, seine Aufgabe, die Aufgabe des gesamten Vereins, das beste Potenzial aus den Spielern herauszuholen, und genau danach suchen wir in der Saisonvorbereitung. Ich bin sicher, dass er ein wichtiger Teil von uns sein wird“, ergänzte der deutsche Cheftrainer. Eine weitere Absage für die Bayern, die noch immer auf der Suche nach einem Flügelspieler sind.