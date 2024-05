Bericht: Hernández sagt Bayern zu

Der FC Bayern hat offenbar die Zusage von Theo Hernández in der Tasche. Wie die spanische ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat der Linksverteidiger vom AC Mailand signalisiert, nach München wechseln zu wollen, sofern die Klubs sich einigen.

Das wird aber schwierig genug, denn im Raum stehen 60 bis 70 Millionen Euro Ablöse. Sinnvoll wäre der Transfer wohl nur, wenn die Bayern Alphonso Davies verkaufen. Auch wenn das akute Interesse von Real Madrid am Kanadier abgekühlt ist, könnte mit Hernández in der Hinterhand natürlich Bewegung in die Davies-Personalie kommen.

Hernández steht seit 2019 bei Milan unter Vertrag und ist noch bis 2026 gebunden. Obwohl Hernández Leistungsträger und Teilzeit-Kapitän ist, steht Milan einem Verkauf offen gegenüber, um mit den frisch eingenommenen Mitteln den eigenen Kader breiter aufzustellen.

Zweiter Hernández im Bayern-Dress

Übrigens: Mit Lucas Hernández (28) spielte zwischen 2019 und 2023 auch schon Theos älterer Bruder für die Bayern. Der Verteidiger kostete bei seinem Transfer von Atlético Madrid nach München satte 80 Millionen Euro. So viel werden die Bayern für Theo nicht hinblättern wollen.