HSV: Baumgart plant mit Vuskovic

Der Hamburger SV arbeitet bereits am Kader für einen erneuten Angriff auf die Aufstiegsplätze in der kommenden Saison. Wie Steffen Baumgart dem ‚Hamburger Abendblatt‘ verriet, ist auch Verteidiger Mario Vuskovic ein fester Bestandteil der Planungen. Der Kroate stand in dieser Woche vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS), wo noch einmal der Prozess wegen des möglichen Dopingvergehens des 22-Jährigen aufgerollt wurde.

Im Fall eines Freispruchs könnte Vuskovic in der kommenden Spielzeit wieder für den HSV auflaufen. Trainer Baumgart zeigte sich der Zeitung gegenüber optimistisch: „Wir gehen fest davon aus, dass wir ein gutes Ergebnis haben werden.“ Noch müssen sich die Hamburger jedoch gedulden, das schriftliche Urteil wird erst im Laufe des Sommers erwartet.