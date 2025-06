KSC holt neuen Linksverteidiger

Niclas Dühring vom FC Ingolstadt gelingt der Sprung in die 2. Bundesliga. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die Schanzer mit dem Karlsruher SC auf den Transfer des Linksverteidigers verständigt. Für den heutigen Dienstag ist der Medizincheck geplant. Im Wildpark erhält der 21-Jährige einen Dreijahresvertrag.

Dühring hatte seine Fußball-Ausbildung bei Borussia Dortmund begonnen, den letzten Schliff erhielt er in der Akademie des FC St. Pauli. Im vergangenen Jahr heuerte der gebürtige Lüneburger in Ingolstadt an, wo er noch bis 2026 vertraglich gebunden ist.