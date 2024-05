Bayern findet Peretz-Abnehmer

Der FC Bayern verhandelt einen Transfer von Daniel Peretz (23). Nach Informationen des belgischen Transfer-Insiders Sacha Tavolieri laufen aktuell konkrete Gespräche mit dem RSC Anderlecht. Mehrere Treffen sollen zwischen den Klubs schon stattgefunden haben, weitere sind vorgesehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Plan: Peretz soll ohne Kaufoption an den belgischen Rekordmeister verliehen werden, der Keeper selbst sei sehr interessiert an dem Schritt nach Anderlecht. Dort hütet der 100-fache dänische Nationalspieler Kasper Schmeichel das Tor. Das Arbeitspapier des 37-Jährigen läuft im Sommer aus, könnte aber per Option verlängert werden.

Lese-Tipp

Vor Real: Neue Sorgen um Bayern-Duo

Peretz steht noch langfristig bis 2028 in München unter Vertrag. Im vergangenen Sommer war der Israeli (zwei Länderspiele) für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv gekommen. Auf dem Platz stand Peretz nur in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen Preußen Münster (4:0).

Unter der Anzeige geht's weiter

Und die Perspektive für die nächste Saison ist kaum besser, da sowohl Manuel Neuer (38) als auch Sven Ulreich (35) ihre Verträge Ende November um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert haben. Die Zeichen stehen deshalb auf Abschied, zumindest auf Zeit.