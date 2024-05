Ten Hag bestätigt Kontakt zu Sancho

Manchester United beobachtet die Entwicklung von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund genau und ist laufend in Kontakt mit seinem Leihspieler. Dies bestätigte Trainer Erik ten Hag auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Duell mit Crystal Palace am heutigen Abend (21 Uhr): „Wir sehen uns viele Spiele an, nicht nur das Spiel gegen PSG. Ich werde nicht alle Spiele aufzählen, aber wir haben mehrere Spiele von Dortmund gesehen, in denen Jadon gespielt hat. Wir haben ihn besucht, wir haben mit ihm gesprochen und wir werden damit weitermachen.“

Ob Sancho nach Saisonende wieder für Manchester aufläuft, ist indes noch völlig unklar. Der BVB wird sich dem Vernehmen nach um eine Fortsetzung der Zusammenarbeit bemühen, United könnte möglicherweise an einen anderen Verein verkaufen. Angesprochen auf den Konflikt mit seinem Spieler, in dessen Folge der 24-Jährige erst suspendiert und dann ausgeliehen wurde, antwortete ten Hag ausweichend: „Es gab einen Konflikt, und wir sollten zuerst die Saison beenden. Er hat das Rückspiel im Halbfinale, in der Liga läuft es nicht so gut für sie. Wir haben vier wichtige Spiele in der Liga und das FA-Cup-Finale und dann werden wir sehen.“