Bayern wollte Kompany schon einmal

Vincent Kompany hätte zu Beginn seiner großen Karriere beim FC Bayern landen können. Das erzählte der heutige Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters auf einer Pressekonferenz: „Ich war 17 und wir haben gegen Bayern in der Champions League gespielt. Es gab Gerüchte, dass Franz Beckenbauer sehr interessiert war an meinem Profil und dass es vielleicht die Möglichkeit geben würde, dass ich zu den Bayern wechseln könnte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Saison 2003/04 traf der 39-Jährige mit dem RSC Anderlecht auf die Bayern und stand sowohl im Hinspiel (1:1) als auch im Rückspiel (0:1) über die volle Spielzeit auf dem Platz. Dennoch habe es „nie ein Angebot“ gegeben, so Kompany. 22 Jahre und eine Weltkarriere später findet sich der Belgier nun doch an der Säbener Straße wieder, allerdings in anderer Funktion.