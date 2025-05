Spurs steigen ein: BVB droht nächste Cherki-Pleite

Borussia Dortmund bekommt weitere Konkurrenz im Rennen um Rayan Cherki von Olympique Lyon. Wie ‚GiveMeSport‘ berichtet, ist Tottenham Hotspur sehr an einer Verpflichtung des 21-Jährigen interessiert. Die Berater des Flügelspielers befinden sich laut dem Fachportal aktuell auf Sondierungsreise in England, da Cherki einen Wechsel in die Premier League im kommenden Sommer in Erwägung zieht.

Auch mit Manchester United, dem FC Liverpool, dem FC Arsenal, Newcastle United und Manchester City seien Gespräche geplant. Unklar ist jedoch, ob die genannten Vereine konkretes Interesse an Cherki haben. Dieser steht noch bis 2026 in Lyon unter Vertrag und möchte nur zu einem Verein wechseln, der sich regelmäßig für das internationale Geschäft qualifiziert und um Titel mitspielt.

Auch mehrere Bundesligisten wurden in den vergangenen Monaten mit dem 23-maligen französischen U21-Nationalspieler in Verbindung gebracht. Vor allem Borussia Dortmund hat Cherki weiterhin im Auge. Zweimal scheiterte der BVB bereits bei dem Versuch, das Toptalent nach Deutschland zu lotsen. Im Sommer soll der nächste Versuch anstehen.