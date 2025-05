„Stinkstiefel-Image“: Sabitzer vor BVB-Aus?

Marcel Sabitzer könnte im Sommer dem Kaderumbruch bei Borussia Dortmund zum Opfer fallen. Dass der 31-Jährige, vertraglich gebunden bis 2027, zu den potenziellen Verkaufskandidaten zählt, ist kein Geheimnis. Die ‚Bild‘ nennt nun neue Details zu den Planungen der BVB-Bosse.

Unter der Anzeige geht's weiter

So stehe Sabitzer „kurz vor der Aussortierung – sofern er jetzt nicht plötzlich doch noch punktet“. Vom Mittelfeldspieler werde „erwartet, dass er in den Einheiten endlich wieder an seine Leistungsgrenze geht“. Nach einmonatiger Verletzungspause (Innenbandriss im Knie) ist Sabitzer in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen.

Es bleiben maximal drei Ligaspieltage und die Klub-WM, um sich für einen Verbleib zu empfehlen. Aber auch abseits des Platzes soll Sabitzer an sich arbeiten und laut ‚Bild‘ sein „Stinkstiefel-Image“ ablegen. Sabitzer zähle intern „nicht zu den beliebtesten Spielern, [ecke] aufgrund seines stoischen Charakters oft an“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Blick auf das hohe Gehalt von acht Millionen Euro jährlich und die durchwachsenen Leistungen haben sich bislang keine potenziellen Käufer herauskristallisiert, berichtet die ‚Bild‘. Nach Dortmund war Sabitzer 2023 für 19 Millionen Euro vom FC Bayern gewechselt. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der 87-fache österreichische Nationalspieler noch einmal die Dortmunder Kurve kriegt oder es andernorts probiert.