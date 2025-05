Hannover bindet Gindorf

Lars Gindorf läuft auch in Zukunft weiter für Hannover 96 auf. Wie die Niedersachsen bekanntgeben, verlängert der Offensivspieler seinen Vertrag bis 2027. Geschäftsführer Marcus Mann zeigt sich erfreut über die Verlängerung: „Lars hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen, sich über starke Leistungen in der U23 in unser Profiteam hochgearbeitet und auch dort mehrfach unter Beweis gestellt, dass er wichtige Impulse setzen kann. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch einiges an Potenzial.“

Erst am vergangenen Sonntag schoss er die Hannoveraner zum 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln. Bis dato lief der 23-Jährige 31 Mal für die 96er auf. In Zukunft werden wohl noch einige Einsätze hinzukommen.