BVB-Kandidat Elliott lässt aufhorchen | Nächster Akt im Ancelotti-Drama

Kommt Elliott auf den Markt?

„Wenn es nach mir ginge, würde ich hier bleiben, jedes einzelne Spiel hier spielen und den Rest meiner Karriere hier verbringen“, sagt Harvey Elliott (22) in einem Interview mit dem ‚Liverpool Echo‘. Das Problem: Beim neuen englischen Meister ist Elliott kaum noch gefragt, steht in dieser Premier League-Saison bei 190 Einsatzminuten.

Der bis 2027 gebundene Mittelfeldspieler weiß deshalb auch, dass ein Wechsel im Sommer keinesfalls ausgeschlossen ist: „Das hängt alles von den Trainern und den Verantwortlichen ab und […] man weiß nie, was passieren kann.“ ‚Sky Sports‘ greift das Interview auf und verweist auf das Interesse von Borussia Dortmund und Brighton & Hove Albion. Beide sind bereits im Winter auf die unbefriedigende Situation des U21-Nationalspielers aufmerksam geworden, jüngste Spekulationen kursieren auch um Bayer Leverkusen. Gut möglich, dass sich die Tür für einen Transfer nach der Saison öffnet.

Hoffnung für Brasilien

Die Meldungen über die Zukunft von Carlo Ancelotti überschlagen sich dieser Tage. Kurz auf die Breaking News, Don Carlo habe dem brasilianischen Fußballverband seine Zusage gegeben, folgte am gestrigen Mittwoch die Nachricht, dass der Italiener der Seleção unmittelbar vor der Unterschrift doch noch abgesagt hat, um sich mit einem lukrativen Angebot aus Saudi-Arabien zu beschäftigen, das ihm ein Jahresgehalt von 50 Millionen Euro bescheren würde.

Die ‚Marca‘ bringt heute neue Details ans Licht. So sei Ancelottis Korb an Brasilien keinesfalls endgültig, die Tür nach Südamerika weiter offen. Vielmehr wolle der Noch-Trainer von Real Madrid erst im Anschluss an die La Liga-Saison eine Entscheidung treffen, schließlich ist die Meisterschaft mit Blick auf das direkte Duell gegen den FC Barcelona (11. Mai) noch möglich. Ob sich die Brasilianer so lange hinhalten lassen?