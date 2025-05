West Ham: Wahnsinnsklausel bei Kudus

West Ham United würde Leistungsträger Mohammed Kudus offenbar nur im Gegenzug für eine Mondsumme nach Saudi-Arabien ziehen lassen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, liegt die Ausstiegsklausel des 24-jährigen Offensivspielers für Klubs von der Arabischen Halbinsel bei umgerechnet astronomischen 144 Millionen Euro. Rivalen aus der Premier League müssten mit umgerechnet rund 100 Millionen Euro eine ganze Ecke weniger für den Linksfuß blechen.

Angesichts der diesjährigen Leistungen von Kudus für West Ham eine gigantische Summe. Für den Tabellen-17. war der ghanaische Nationalspieler an sieben Treffern in 31 Pflichtspielen beteiligt. Vergangene Saison waren es dagegen immerhin noch 23 Scorerpunkte in 45 Partien. An die Hammers ist Kudus vertraglich noch bis 2028 gebunden. Die Londoner würden den Leistungsträger aber am liebsten verkaufen, um die nötigen finanziellen Mittel für einen Kaderumbruch zu generieren. Möglich, dass die Wunsch-Offerte noch hereinflattert. Ende März war Ronaldo-Klub Al Nassr Berichten zufolge bereit, rund 100 Millionen Euro auszugeben.