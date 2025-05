Mega-Deal für Fernandes: Verliert United den „Unantastbaren“?

In einer Saison ohne Höhen und mit vielen Tiefen sticht Bruno Fernandes bei Manchester United noch positiv heraus. Der 30-jährige Portugiese hält das fragile Gebilde der Red Devils einigermaßen zusammen und steuerte allein in der Premier League acht Tore und zehn Assists zum mäßigen Erfolg seiner Mannschaft dabei. Da wundert es kaum, dass Berichte zu einem möglichen Abschied aufkommen.

Laut ‚Talksport‘ sind die Verantwortlichen von Al Hilal an die Vertreter des Spielmachers herangetreten, um ihnen einen möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien schmackhaft zu machen. Im Raum steht dem Bericht zufolge ein sehr hoch dotierter Dreijahresvertrag. In Manchester steht Fernandes allerdings noch bis 2027 unter Vertrag.

Klausel im Vertrag?

Zudem kursieren Gerüchte über eine Ausstiegsklausel im Arbeitspapier des Technikers. Diese soll in der Region von umgerechnet 70 Millionen Euro angesiedelt ein. Für die zahlungskräftigen Saudi-Klubs ein Spottpreis. Ob Fernandes allerdings einen Wechsel in die Wüstenliga in Betracht zieht, ist offen. Der 78-fache Nationalspieler hat die WM 2026 vor Augen und genießt bei United ein hohes Ansehen.

In England heißt es, Fernandes sei „unantastbar“ und der wichtigste Spieler für Trainer Ruben Amorim. Sollte die festgeschriebene Ablösesumme im Vertrag des Profis aber der Wahrheit entsprechen, hätte der Spieler selbst alle Fäden in der Hand und könnte seine Koffer packen, wenn Al Hilal ernst macht.