Gegen Ablöse: Alexander-Arnold mit Real zur Klub-WM?

Trent Alexander-Arnold hat es dieser Tage nicht leicht. Erst gestern hat der englische Nationalspieler seinen ablösefreien Abgang vom FC Liverpool offiziell gemacht. In den Sozialen Medien gab es unzählige Hasskommentare für den 26-Jährigen, Liverpool-Fans machten Videos, wie sie sein Trikot verbrannten.

Das alles geht sicherlich nicht spurlos an dem in Liverpool geborenen Rechtsverteidiger vorbei, der am vergangenen Wochenende seine zweite Meisterschaft mit den Reds feiern durfte. Dass er am 1. Juli nach Ablauf seines Vertrags bei Real Madrid landen wird, gilt bereits als beschlossene Sache, lediglich die offizielle Mitteilung fehlt. Nun könnte alles aber sogar noch schneller gehen.

Guter Deal für Liverpool

Denn ‚BBC Sport‘ berichtet, dass die Königlichen derzeit daran arbeiten, TAA vorzeitig aus seinem Vertrag loszueisen. Demnach befinden sich die Madrilenen in Verhandlungen mit den Reds, um Alexander-Arnold bereits Mitte Juni für die Klub-WM in den eigenen Reihen begrüßen zu können.

Laut ‚BBC Sport‘ ist Real bereit, eine Million Euro an Ablöse zu zahlen. Zudem können sich die Königlichen vorstellen, das bis Ende Juni ausstehende Gehalt des Engländers zu übernehmen. Möglich wäre ein vorzeitiger Wechsel durch das von der FIFA geschaffene zusätzliche Transferfenster zwischen dem 1. und dem 10. Juni.

Da Liverpool nicht an der Klub-WM teilnimmt, dürften die Reds nicht unbedingt gewillt sein, Alexander-Arnold Steine in den Weg zu legen. Ohnehin sollen die Verhandlungen freundschaftlich vonstattengehen. Real könnte nach der Verletztenmisere um David Alaba (32) und Antonio Rüdiger (32) Verstärkung in der Defensive dringend gebrauchen, zumal auch Daniel Carvajal (33) und Éder Militão (27) nicht rechtzeitig fit werden. Ein ähnliches Modell wie Real plant etwa auch der FC Bayern bei Tom Bischof (19), der im Sommer von der TSG Hoffenheim kommt.