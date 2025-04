FC Bayern: Weg frei für Bischof

Der FC Bayern München könnte möglicherweise bereits zur Klub-WM auf Sommer-Neuzugang Tom Bischof von der TSG Hoffenheim zurückgreifen. Wie der Sportgeschäftsführer der Kraichgauer Andreas Schicker gegenüber ‚Sky‘ betont, möchte man einer Teilnahme des Mittelfeldspielers an dem Turnier nicht im Weg stehen: „Bayern München hat sich schon gemeldet. Wir werden Tom Bischof nicht groß was in den Weg legen. Dann kann er, wenn man eine gute Lösung findet, auch bei der Klub-WM dabei sein. Ich bin so orientiert, dass es eine Lösung geben wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bischof feierte in dieser Saison seinen Durchbruch bei der TSG. Aufgrund seines auslaufenden Vertrags wurden bereits frühzeitig diverse Vereine bei dem 19-Jährigen vorstellig. Den Zuschlag erhielten letztendlich die Bayern, bei denen der Shootingstar ein Arbeitspapier bis 2029 unterschrieb.