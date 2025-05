Nach 20 Jahren: Alexander-Arnold kehrt Liverpool den Rücken

Der FC Liverpool verliert eine seiner großen Identifikationsfiguren der vergangenen Jahre. Trent Alexander-Arnold (26) wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Reds nicht verlängern.

„Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es keine leichte Entscheidung war und viel Überlegung und Gefühl darin steckt. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier, habe jede einzelne Minute genossen, alle meine Träume verwirklicht und alles erreicht, was ich mir je gewünscht habe“, erklärt der Rechtsverteidiger, der aus der Liverpooler Jugendabteilung stammt.

Alexander-Arnold fügt an: „Nachdem ich 20 Jahre lang Tag für Tag alles gegeben habe, bin ich jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ich das Gefühl habe, eine neue Veränderung zu brauchen, eine neue Herausforderung für mich als Spieler und als Mensch. Und ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür.“

Aller Voraussicht nach heuert Alexander-Arnold bei Real Madrid an. Die offizielle Mitteilung der Königlichen steht aber zur Stunde noch aus.