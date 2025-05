Florenz: Gosens-Trainer verlängert

Der AC Florenz hat mit Raffaele Palladino verlängert. Wie die Viola bekanntgeben, unterschreibt der Übungsleiter ein neues Arbeitspapier bis 2027.

Der 41-Jährige steht seit Saisonbeginn in der Toskana an der Seitenlinie. In der Serie A belegt Florenz unter Palladino Platz acht, in der Conference League steht man im Halbfinale.