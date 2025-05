Kaufpflicht greift: Gosens bleibt in Florenz

Robin Gosens verlässt Union Berlin endgültig. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hat die Kaufpflicht seitens des AC Florenz gegriffen. Dafür musste der linke Schienenspieler mindestens 60 Prozent der möglichen Pflichtspiele für eine Festverpflichtung absolvieren. Aus der Toskana fließen 7,5 Millionen Euro nach Köpenick.

Bei den Eisernen spielte der 30-Jährige somit nur eine volle Saison. In seiner Wahlheimat Italien fühlt sich Gosens sehr wohl, was sich auch auf seine Scorerpunkte niederschlägt. In wettbewerbsübergreifend 39 Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete neun weitere vor.