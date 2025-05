Millionen abgelehnt: Dybalas Liebeserklärung an Rom

Paulo Dybala hat eine schwierige Saison mit Höhen und Tiefen hinter sich und blickt dennoch zufrieden auf seine Entscheidung zurück, die AS Rom nicht verlassen zu haben. Gegenüber ‚Sports Illustrated‘ erläutert der Argentinier, warum er die lukrative Offerte aus Saudi-Arabien, die ihm über 70 Millionen Euro eingebracht hätte, im vergangenen Sommer ablehnte. „Ich will ehrlich sein, diese Summen bringen einen zum Nachdenken. Aber die Wahrheit ist, dass ich hier in Rom sehr glücklich bin und meine Familie auch. Meine Frau ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, und ihr Glück ist auch mein Glück. Wenn Sie meine Mutter fragen, würde sie Ihnen sagen, dass sie am wenigsten wollte, dass ich gehe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicht nur seine Familie, auch die Giallorossi und die Stadt Rom haben eine wichtige Rolle in den Überlegungen gespielt. „Ich habe eine großartige Karriere hinter mir und die Liebe, die mir Rom, die Fans, der Verein, die Eigentümer und die Menschen auf der Straße entgegenbringen, würde ich wohl nirgendwo anders finden“, so der 31-Jährige, der noch einen bis 2026 gültigen Vertrag besitzt. Seit Ende März fällt der Angreifer mit einem Sehenriss aus.