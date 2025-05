TSG: Rückendeckung für Ilzer

Andreas Schicker glaubt an eine Weiterführung der Zusammenarbeit mit TSG Hoffenheims Cheftrainer Christian Ilzer. Im Anschluss an das gestrige 2:2-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg betonte der Geschäftsführer Sport am ‚DAZN‘-Mikrofon, Ilzer sei „der richtige Trainer“. Schicker führte aus: „Als wir Christian Ilzer verpflichtet haben, haben wir gewusst, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern ein langer Weg ist. Der Weg hat in dieser Saison begonnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei hielten sich in den vergangenen Wochen Gerüchte um eine frühzeitige Trennung hartnäckig. Angeblich soll man sich sogar schon mit möglichen Nachfolgern beschäftigt haben, die Rede war von einer konkreten Anfrage bei DFB-Assistenztrainer Sandro Wagner. Davon will Schicker allerdings nichts wissen.