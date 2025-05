Ancelotti-Unterschrift nächste Woche?

Zwischen Carlo Ancelotti und dem brasilianischen Verband CBF herrscht wohl bald auch auf dem Papier Klarheit. Wie die spanische ‚as‘ berichtet, wird der Italiener seinen Vertrag voraussichtlich in der nächsten Woche unterzeichnen. Zuvor soll noch der Clásico am morgigen Sonntag (16:15 Uhr) gegen den FC Barcelona abgewartet werden. Berichten zufolge wollen die Königlichen im Anschluss auch den Abgang des 65-Jährigen, unabhängig vom Ergebnis, nach der Partie verkünden.

Der Verband bekommt damit nach langem Hin und Her doch seinen Wunschtrainer. Brasilien möchte mit der baldigen Unterschrift sicherstellen, dass Ancelotti auch im Amt bleibt, sollte Ednaldo Rodrigues, der Präsident des CBF, in naher Zukunft endgültig abgesetzt werden. Um den Boss der Seleção herrscht seit längerer Zeit ein Rechtsstreit, durch den seine Zukunft offen ist. Ancelotti, der bei den Madrilenen noch einen Vertrag bis 2026 hat, wird den Klub nach der enttäuschenden Saison verlassen und demnach im Juni die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen. Seine Nachfolge bei den Galaktischen tritt voraussichtlich Xabi Alonso an, der Bayer Leverkusen sicher den Rücken kehren wird.