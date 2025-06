Zwei überraschende Alonso-Gewinner | Milans Traum von Guirassy

Die ersten Gewinner unter Alonso

Die Fans von Real Madrid hatten dem Start des neuen Trainers Xabi Alonso mit großer Spannung entgegengefiebert. Dafür bot die reformierte Klub-WM die Bühne. Die Madrilenen konnten ihre Gruppe souverän gewinnen und kämpfen nun am Dienstag (21 Uhr) gegen Juventus Turin um den Einzug ins Viertelfinale. In den ersten Partien unter dem ehemaligen Bayer-Erfolgscoach gingen vor allem zwei Youngster als Gewinner hervor: Arda Güler und Gonzalo García.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer gemessen an den Erwartungen enttäuschenden Saison unter Carlo Ancelotti blüht Güler dieser Tage auf. „Neuer Trainer, neues Leben“, titelt die ‚Marca‘ über den 20-Jährigen, „Arda Güler ist einer der großen Gewinner der Ankunft von Xabi Alonso. Der Türke entwickelt sich zum Kompass der Mannschaft.“ Mit Gonzalo García spielt sich ein weiteres Talent ins königliche Rampenlicht. Der 21-jährige Mittelstürmer, der aus der Zweitvertretung hochgezogen wurde, stand in allen Gruppenspielen in der Startelf und machte dabei mit zwei Toren und einer Vorlage auf sich aufmerksam. „Die ‚9‘ war zu Hause. Gonzalo rettet Madrids Suche nach einem Stürmer“, schreibt die ‚as‘. Alonso verglich das Eigengewächs jüngst schon mit Real-Ikone Raúl.

Milan träumt von Guirassy

Nach einer ernüchternden Saison möchte der AC Mailand unter dem neuen alten Trainer Massimiliano Allegri wieder an bessere Zeiten anknüpfen. Dabei soll dem Italiener ein neuer Top-Stürmer an die Seite gestellt werden. Im Zuge dessen blicken die Rossoneri laut einem Bericht von ‚Calciomercato.com‘ zu Borussia Dortmund. Demzufolge möchte Milan Torjäger Serhou Guirassy in die italienische Modestadt lotsen. An dem 29-Jährigen hatte man schon gebaggert, als dieser noch das Trikot des VfB Stuttgart trug.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für einen Transfer müsste Milan aber wohl unüberwindbare Hürden meistern. Zwar enthält der Vertrag des BVB-Stars eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 bis 75 Millionen Euro, diese gilt jedoch nur für ausgewählte Vereine. Lediglich die absoluten Topklubs aus Spanien und England können diese dem Vernehmen nach ziehen. Zumal Guirassy gegenüber den Verantwortlichen betont haben soll, dass er definitiv über den Sommer hinaus bleiben möchte. Dass der Angreifer nun zu einem Klub wechselt, der sich nicht für die Champions League qualifizieren konnte, ist nahezu ausgeschlossen.