Bericht: Barça-Einigung mit Williams wackelt

Unter normalen Umständen wollte der FC Barcelona den Transfer von Nico Williams in dieser Woche abwickeln, indem die festgeschriebenen 58 Millionen Euro an Athletic Bilbao gezahlt werden. Doch überraschenderweise sind die Verhandlungen ausgerechnet mit der Spielerseite ins Stocken geraten.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, fordert der Berater des 22-Jährigen Garantien, die bei den Blaugrana auf wenig Verständnis stoßen. Konkret wolle man unter anderem vertraglich zugesichert bekommen, dass Williams als Spieler registriert werden kann.

Die Forderungen, die angesichts der jüngsten Barça-Vergangenheit durchaus plausibel sind, seien für die Katalanen jedoch inakzeptabel. Sollten Williams und sein Agent ihre Ansprüche nicht zurückschrauben, ist dem Bericht zufolge nicht ausgeschlossen, dass der Deal komplett scheitert.

So weit ist es zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht, in Lauerstellung befindet sich aber weiterhin der FC Bayern, der schon seit geraumer Zeit an dem trickreichen Rechtsfuß dran ist.