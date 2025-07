Mit Rückkaufoption: Barças Fati nach Monaco

Ansu Fati blickt auf schwierige Jahre mit Verletzungsproblemen und einer enttäuschenden Leihe zu Brighton & Hove Albion zurück. Dabei wurde der Offensivspieler beim FC Barcelona einst als Nachfolger von Lionel Messi (38/Inter Miami) gehandelt und erhielt nicht ohne Grund das Trikot mit der Rückennummer zehn. Nun verlässt der 22-Jährige den spanischen Meister erneut und wechselt zur AS Monaco.

Wie der Ligue 1-Klub mitteilt, wird Fati zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Im Anschluss können die Monegassen den Tempodribbler für kolportierte elf Millionen Euro festverpflichten. Der Spanier hat im Vorfeld seinen bis 2027 gültigen Vertrag bei den Katalanen um ein weiteres Jahr verlängert. Barça sichert sich Berichten zufolge außerdem eine Rückkaufoption in Höhe von 28 Millionen Euro.

Bei den Blaugrana spielte Fati in der hochkarätig besetzten Offensive keine Rolle mehr. In der vergangenen Saison kam das ehemalige Top-Talent lediglich auf 298 Einsatzminuten in elf Partien und fehlte oftmals sogar komplett im Kader von Trainer Hansi Flick.

In Monaco nimmt Ex-Bundesliga-Coach Adi Hütter den zehnfachen Nationalspieler unter seine Fittiche. Dem Champions League-Teilnehmer gelingt damit ein namhafter Doppelschlag – nach seiner Dopingsperre möchte auch Paul Pogba (32) im Fürstentum wieder Fuß fassen.