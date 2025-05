Alonso verkündet Abschied: Die PK im Ticker

Weiter sagt Alonso: „Ich denke, wir müssen diesen Moment mit gemischten Gefühlen genießen. Es ist auf jeden Fall emotional, ich habe mit den Spielern, mit den Mitarbeitern und mit so vielen Leuten gesprochen, die mir in diesen unglaublich fantastischen drei Jahren geholfen haben. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen Moment zu teilen, besonders am Sonntag mit den Fans in diesem Stadion. Hier habe ich großartige Emotionen erlebt und bin zu dem geworden, der ich heute bin. Und ich bin allen dankbar.“