Atlético-Zugang vor der Unterschrift

Matteo Ruggeris Transfer zu Atlético Madrid wird in Kürze besiegelt. Laut Fabrizio Romano unterschreibt der 22-jährige Italiener am Dienstag seinen Vertrag. Atalanta Bergamo kassiert eine Sockelablöse in Höhe von 17 Millionen Euro, drei weitere Millionen sind an Boni gekoppelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ruggeri ist auf der linken Seite in der Abwehr und im Mittelfeld einsetzbar, hat aber auch schon als Verteidiger einer Dreierkette agiert. Für Bergamo lief er in 109 Profispielen auf. Weiter geht es jetzt in Spanien.