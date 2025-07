Persönliches Gespräch: Flick degradiert ter Stegen

Hinter Marc-André ter Stegen liegen turbulente Wochen. Nach seiner langwierigen Verletzung war er beim FC Barcelona plötzlich nicht mehr gesetzt, in der deutschen Nationalmannschaft spielte er jedoch weiterhin. Mitten in seinem Urlaub musste er dann erfahren, dass die Katalanen in Joan García (24) eine neue Nummer eins verpflichtet haben und den 33-Jährigen loswerden wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ter Stegen macht aber keine Anstalten, zu gehen. Sein Vertrag beim spanischen Meister läuft noch bis 2028. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ und auch andere spanische Medien jetzt übereinstimmend berichten, hat es ein erstes Gespräch zwischen Trainer Hansi Flick und seinem Torhüter gegeben. Dabei soll Flick ter Stegen deutlich gemacht haben, dass er nicht mehr spielen wird.

Und mehr noch: Der Kapitän soll hinter García und Wojciech Szczesny (35) nur noch als Nummer drei eingeplant sein. Eine heftige Degradierung für ter Stegen, der fest mit der WM 2026 plant und dafür Spielzeit benötigt. Dennoch bleibt der gebürtige Mönchengladbacher, der seit elf Jahren für die Blaugrana spielt, dem Bericht zufolge gelassen. Er sei weiterhin überzeugt davon, sich unter Flick durchzusetzen.