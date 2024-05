Peretz-Leihe: Zwei Konkurrenten für Anderlecht

Der RSC Anderlecht bekommt im Werben um Bayern-Keeper Daniel Peretz Konkurrenz aus der dänischen ersten Liga. Neben dem Vertreter aus der belgischen Pro League sind, so berichtet ‚Sky‘, auch der FC Kopenhagen sowie Bröndby IF an einer Leihe des Schlussmanns interessiert. Eine Einigung wurde bislang aber mit keinem der genannten Vereine erzielt.

Fest steht, dass Peretz in der kommenden Spielzeit andernorts untergebracht werden soll, um Spielpraxis zu sammeln. Erst im vergangenen Sommer hatten die Münchner den 23-jährigen Israeli für fünf Millionen Euro aus seiner Heimat losgeeist. Beim Bundesligisten ist der Nationalspieler (zwei Länderspiele) nur dritte Wahl.