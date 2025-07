Díaz-Poker: Bayern gibt erstes Angebot ab

Der FC Bayern drückt im Werben um Luis Díaz (28) aufs Gaspedal. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Münchner eine erste Offerte beim FC Liverpool für den kolumbianischen Außenstürmer eingereicht.

Die Rede ist von einem Angebot über 52 Millionen Euro. Somit dürften die Klubs in ihren Vorstellungen noch ein ganzes Stück auseinanderliegen, soll Liverpool mit Díaz doch vereinbart haben, dass er ab 80 Millionen Euro gehen darf.

Die Münchner Schmerzgrenze siedelt sich Berichten zufolge bei 60 Millionen plus Boni an. Es bleibt also abzuwarten, ob letztlich eine Übereinkunft erreicht werden kann zwischen dem deutschen und dem englischen Meister.

Díaz selbst soll den Bayern seine Wechselbereitschaft zum Ausdruck gebracht haben. Dem ebenfalls stark interessierten FC Barcelona hat der 63-fache Nationalspieler angeblich ähnliche Signale gesendet. Dass die Blaugrana einen Transfer in dieser Größenordnung bewerkstelligen können, scheint aber unwahrscheinlich.