Medien: BVB zahlt neun Millionen für Südamerika-Juwel

Borussia Dortmund arbeitet weiter am Ruf der Talentschmiede für junge Offensivspieler. Diesmal wurden die Scouts der Westfalen offenbar in Ecuador fündig. Von Indepediente del Valle kommt einem Bericht von ‚Studio Futbol‘ zufolge Justin Lerma zu den Westfalen. Der 16-Jährige ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und kickt aktuell in der U20 des Vereins.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lerma stand in dieser Saison in einem Kurzeinsatz auch für die Profis seines Klubs auf dem Platz und bei zwei Partien der Copa Libertadores im Kader. Wie der Journalist Stalin Cobeña berichtet, lässt sich der BVB das junge Talent umgerechnet über neun Millionen Euro Ablöse kosten. Independiente del Valle habe sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Der Vertrag bei den Borussen soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben.

Lese-Tipp

BVB: Mit Haller nach Paris

Der Transfer wäre ein weiteres Investment in die Zukunft und könnte in ein paar Jahren bei einem Verkauf eine ordentliche Rendite einbringen. Ähnlich funktionierte es schon bei Ousmane Dembélé, Jude Bellingham und Jadon Sancho. Alle kamen in jungen Jahren zu den Westfalen, machten mit tollen Entwicklungen auf sich aufmerksam und wurden mit großem Gewinn weiterverkauft.