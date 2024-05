Reus: BVB-Abschied „sehr emotional“

Marco Reus hat vor seinem letzten Bundesligaspiel für Borussia Dortmund am heutigen Samstag gegen den SV Darmstadt 98 (15:30 Uhr) Einblick in sein Seelenleben gegeben. In der Vereinseigenen Videoserie ‚All-In‘ sagte der 34-Jährige: „Natürlich geht es nicht spurlos an einem vorbei und ich glaube schon, dass es sowohl für mich persönlich sehr emotional wird als auch für meine Familie und Freunde.“ Auch sein letzter Auftritt vor der Gelben Wand will Reus in voller Gänze genießen, schließlich wisse er, „dass es in dieser Lautstärke nie wieder so kommen wird. Ich habe versucht, es mir schon so einzuprägen, dass ich es immer wieder abrufen kann.“

Dem Offensivspieler wird aber auch abseits des Platzes vieles nach zwölf Jahren beim BVB fehlen. „Gar nicht so sehr die Spiele oder das Training natürlich auch, aber einfach mit allen Freunden zusammen zu sein, Quatsch zu machen und zusammen die Zeit zu verbringen“, sagt Reus, der noch einmal erklärt, weswegen er den Schwarz-Gelben über all die Jahre treu geblieben ist: „Ich brauche Freiheit in meinem Leben und der Verein hat mir das immer möglich gemacht. Deshalb gab es für mich nie einen Grund zu sagen: Ich mache jetzt etwas anderes.“ Reus kann auf 299 Torbeteiligungen in 427 Einsätze für die Borussia zurückblicken.