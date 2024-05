EM-Teilnahme: Adeyemi-Entscheidung gefallen

Nach Niklas Süle, Julian Brandt und Mats Hummels rasiert Bundestrainer Julian Nagelsmann den nächsten Profi von Borussia Dortmund. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge fährt auch Karim Adeyemi nicht mit zur EM.

Der 22-jährige Offensivspieler kämpfte sich nach einem Syndesmosebandanriss im Winter wieder zurück in die erste Elf beim BVB und knüpfte an starke Leistungen vergangener Tage an. Dennoch hat es allem Anschein nach nicht dafür gereicht, Nagelsmann von einer Nominierung zu überzeugen.

Und das, obwohl Adeyemi am 1. Juni mit der Borussia im Champions League-Finale auf Real Madrid trifft. Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck sind also die einzigen Dortmunder, die bei der Europameisterschaft mit dabei sind. Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Schwarz-Gelben in der Liga auf Platz fünf liegend eine verkorkste Saison spielen.