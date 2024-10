Pacho über PSG-Wechsel: „Wir mussten diskret bleiben“

Willian Pacho hat über seinen Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Paris St. Germain gesprochen. Dabei führte sich der 23-jährige Ecuadorianer vor allem auch das Prestige vor Augen, das mit dem Engagement am Eiffelturm einhergehen würde. „Meine Agenten sprachen mit mir über die Möglichkeit, nach Paris zu kommen. Ich habe mit dem Pariser Management gesprochen, das Projekt hat mir sehr gut gefallen. Ich erzählte meiner Familie davon, aber nur wenige wussten davon, wir mussten diskret bleiben. Ich dachte an die Menschen in Ecuador, die mich sehr unterstützen. Ich wusste, dass es sie beeindrucken würde“, so Pacho im Interview mit der französischen Nachrichtenagentur ‚AFP‘.

Zu Beginn seiner Zeit plagten Pacho dann Sorgen, den Ansprüchen in Paris nicht gerecht zu werden. Er habe gewusst, „dass die Pariser mich kaum kannten und dass mein Transfer etwas war, mit dem sie nicht gerechnet hatten“. Das hat sich inzwischen gelegt. Der Linksfuß ist unter Luis Enrique in der Abwehrreihe gesetzt und zählt zu den positiven Erscheinungen der noch jungen Saison.