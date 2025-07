Marseille vor 22-Millionen-Transfer

Olympique Marseille steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Facundo Medina vom RC Lens. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato wird der Innenverteidiger zunächst für eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro für ein Jahr an Marseille verliehen. Im Sommer wird dann eine Kaufpflicht von 18 Millionen Euro in Kraft treten, die noch um zwei Millionen Euro an zusätzlichen Boni erhöht werden kann. Insgesamt also ein Paket von rund 22 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Medina, der bei Lens noch einen Vertrag bis 2028 hat, war 2020 für 3,5 Millionen Euro aus Argentinien (CA Talleres) zum französischen Erstligisten gewechselt. Für Lens absolvierte der siebenfache argentinische Nationalspieler insgesamt 165 Partien. Nach fünf Jahren zieht es den 26-Jährigen aus dem Norden in den Süden Frankreichs.