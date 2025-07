BVB-Abschied: Reyna erzielt Einigung

Der Wechsel von US-Nationalspieler Giovanni Reyna nach Italien nimmt weiter Form an. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist sich der Offensivmann von Borussia Dortmund mittlerweile mit Parma Calcio einig geworden. Schon zuvor war klar, dass sich Reyna den Wechsel in die Serie A gut vorstellen kann.

Weiterhin verhandeln die Klubs um die Ablöse und machen laut Romano dabei Fortschritte. Parma bot zuletzt sechs Millionen Euro, Dortmund stellt sich zehn Millionen vor. Gut möglich, dass man sich am Ende in der Mitte trifft. Der ebenfalls interessierte Los Angeles FC scheint bei Reyna mittlerweile aus dem Rennen zu sein. In Parma erwartet den 22-Jährigen ein Dreijahresvertrag mit Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro.