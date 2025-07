SGE: Tuta-Abnehmer springt ab

Bei Eintracht Frankfurt hat sich ein kurzfristiger Transfer von Tuta (26) zerschlagen. Nach FT-Informationen war sich der Bundesligist mit dem katarischen Erstligisten Al Duhail einig, doch am Ende scheiterte der Deal an den Vorstellungen des Brasilianers. Zwar war Al Duhail bereit, die Ablöseforderung von 15 Millionen Euro zu erfüllen, allerdings nicht Tutas Gehaltswünsche. Der Wüstenklub hat sich nach FT-Informationen nun aus dem Poker zurückgezogen.

Stattdessen könnte es für den Abwehrspieler in seiner Heimat Brasilien weitergehen. Derzeit hält sich der SGE-Profi nach FT-Infos mit seinen Vertretern in Rio de Janeiro auf. Dort arbeitet das Tuta-Lager an einem Deal mit Botafogo. 2026 läuft der Vertrag des Rechtsfußes bei der Eintracht aus. Entsprechend will der Bundesligist diesen Sommer noch eine ordentliche Ablöse kassieren. Zuletzt hatten auch Crystal Palace, Fenerbahce und Betis Sevilla ihr Interesse hinterlegt.