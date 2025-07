Navas wechselt

Für Keylor Navas geht es zum nächsten Klub. Der 38-jährige Torhüter verlässt die Newell’s Old Boys und schließt sich UNAM Pumas in Mexiko an. Die Argentinier verkünden den Wechsel und enthüllen auch die Ablöse. Für den Transfer fließen inklusive Boni umgerechnet 1,7 Millionen Euro.

