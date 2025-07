Virkus reagiert auf Neuhaus-Skandal

Roland Virkus will die Tür für Florian Neuhaus noch nicht endgültig zuschlagen. Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Sport sagt zur ‚Bild‘: „Nach den vier Wochen werden wir uns zusammensetzen und besprechen, wie es weitergeht.“ Für besagten Zeitraum wurde Neuhaus in die U23 versetzt, zudem muss der Mittelfeldspieler eine Geldstrafe zahlen. Hintergrund sind Videoaufnahmen aus Neuhaus‘ Mallorca-Urlaub, in denen der 28-Jährige sein Gehalt ausplaudert und Virkus als „der schlechteste Manager der Welt“ bezeichnet wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Virkus stellt klar: „Es gibt keine Causa Virkus-Neuhaus. Ich bin kein nachtragender Mensch. Es geht darum, dass gegen Werte des Vereins verstoßen wurde. Das wurde sanktioniert – und damit hat es sich.“ Neuhaus steht am Niederrhein noch bis 2027 unter Vertrag. „Die vergangenen beiden Jahre waren für Flo und für uns natürlich nicht so, wie sich das alle vorgestellt haben. Flo hat seine Ansprüche – an denen muss er sich jetzt messen lassen. Das ist doch ganz klar“, so Virkus.