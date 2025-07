15-Millionen-Angebot für Pubill

Die Wolverhampton Wanderers gehen im Poker um Marc Pubill in die Offensive. Laut Fabrizio Romano und Matteo Moretto haben die Wolves bei UD Almería ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro plus Boni und Weiterverkaufsklausel eingereicht.

Im Rennen um den 22-jährigen Rechtsverteidiger befindet sich auch der AC Mailand. Bei Almería steht Pubill noch bis 2029 unter Vertrag, ein Verbleib des spanischen U21-Nationalspielers beim Zweitligisten ist aber äußerst unwahrscheinlich.