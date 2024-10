Hütter bestätigt Vertragsgespräche

Adi Hütter hat sich zur anvisierten Vertragsverlängerung bei der AS Monaco geäußert. Der Erfolgstrainer des französischen Vizemeisters sagte auf einer Pressekonferenz: „Wir stehen in Kontakt. Im Moment haben wir einen sehr vollen Terminkalender, aber zum richtigen Zeitpunkt werden wir uns an einen Tisch setzen und eine Entscheidung treffen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hütter, der in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach arbeitete, weiter: „Das Wichtigste ist, dass ich mich hier wohlfühle. Ich bin Teil des Projekts.“ Zu Beginn der vergangenen Saison übernahm Hütter im Fürstentum. Nach der laufenden Spielzeit endet der aktuelle Vertrag des Österreichers.