Bayern winkt ab: Der Knackpunkt bei Henrique

Luis Henrique scheint sich schon entschieden zu haben. In der vergangenen Woche hatten die Transfer-Journalisten Matteo Moretto und Fabrizio Romano berichtet, dass der 23-Jährige von Olympique Marseille gerne zu Inter Mailand wechseln würde.

Damit wäre der FC Bayern, der den Brasilianer ebenfalls intensiv beobachtet hatte, aus dem Rennen. Großartig etwas an den Transferplänen von Max Eberl & Co. verändern wird diese Erkenntnis allerdings nicht. Denn: Wie die ‚tz‘ berichtet, ist das Interesse des deutschen Rekordmeisters ohnehin verebbt. Trainer Vincent Kompany soll nicht überzeugt sein vom Dribbelkünstler, der bei OM derzeit rechts in einer Fünferkette zum Einsatz kommt.

Wie FT Anfang April exklusiv berichtet hatte, hat auch Bayer Leverkusen ein Auge auf Henrique geworfen. Da Inter allerdings Ernst macht, dürfte auch die Werkself keine Chance auf einen Transfer haben. Zumal Marseille für seinen Leistungsträger, der noch bis 2028 unter Vertrag steht, mehr als 30 Millionen Euro fordert.