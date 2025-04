Bayern vor nächster Pleite gegen Inter

Nicht einmal 24 Stunden ist es her, dass sich der FC Bayern im Champions League-Viertelfinale denkbar knapp gegen Inter Mailand geschlagen geben musste, da bahnt sich schon die nächste Münchner Schlappe an – dieses Mal in Bezug auf ein identisches Transferziel.

Die Transfer-Journalisten Matteo Moretto und Fabrizio Romano gehen davon aus, dass sich Offensivspieler Luis Henrique (23) in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Nerazzurri befindet und ihnen gar sein Ja-Wort gegeben hat. Der brasilianische Ballzauberer sei von einem Wechsel zum italienischen Meister überzeugt.

Außerdem sollen die Verhandlungen mit Olympique Marseille auf Hochtouren laufen. FT berichtete bereits, dass Inter eine Offerte über 24 Millionen Euro plus vier Millionen an möglichen Boni ausarbeitet. Das reicht aber noch nicht, um die Franzosen von einem Deal zu überzeugen – Marseille fordert dem Vernehmen nach bis zu 35 Millionen für den Leistungsträger (17 Scorerpunkte).