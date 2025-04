Zweikampf mit Bayern: 28-Millionen-Angebot für Henrique

Nicht nur im Champions League-Viertelfinale geraten der FC Bayern und Inter Mailand aneinander. Auch im Werben um Flügelflitzer Luis Henrique (23) kommen sich die europäischen Schwergewichte in die Quere.

Nach FT-Informationen liegen die beiden Topklubs im Poker um den begehrten Brasilianer in Diensten von Olympique Marseille weit vorne. Die Nerazzurri haben sogar schon ein konkretes Angebot ausgearbeitet: 24 Millionen Euro plus vier Millionen an möglichen Boni würde Inter für Henrique auf den Tisch legen.

Ganz so weit sind die Münchner in der Angelegenheit noch nicht, bleiben aber weiterhin am 23-Jährigen dran und haben bereits Kontakte mit dem Spielerumfeld geknüpft. 17 Scorerpunkte (neun Treffer, acht Vorlagen) aus 30 Pflichtspielen sind eine ordentliche Bilanz, die unter anderem auch Bayer Leverkusen, Newcastle United und Nottingham Forest auf den Plan gerufen haben.