Bericht: Musiala monatelang raus

Bereits kurz nach dem Zusammenprall zwischen Jamal Musiala und PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma in der 45. MInute des Klub-WM-Viertelfinals gegen Paris St. Germain (0:2) war allen Bayern-Spielern auf dem Feld klar, dass ihr Superstar sich eine schwere Verletzung zugezogen hat, die ihn lange außer Gefecht setzen wird. Joshua Kimmich und Co. standen sichtlich geschockt um den Nationalspieler herum, einige vergruben die Gesichter in den Händen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die schlimmen Befürchtungen mittlerweile bestätigt. Noch während des Spiels war Musiala ins Krankenhaus gebracht worden. Die Diagnose: Bruch des linken Wadenbeins. Dazu sind einige Bänder in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ausfallzeit des Edeltechnikers wird derzeit auf mindestens vier bis fünf Monate geschätzt.

Donnarumma äußert sich

Musiala ist laut der Boulevardzeitung anschließend zum Team zurückgekehrt und fliegt mit seinen Mitspielern nach Orlando und von dort in die Heimat nach München. Dort soll die nötige Operation erfolgen. Donnarumma äußerte sich zu dem Vorfall nicht gegenüber den Medien, veröffentlichte auf Instagram ein Statement: „Alle meine Gebete und guten Wünsche sind bei dir, Jamal Musiala.“

Für den FC Bayern ist der lange Ausfall des – mit Harry Kane und Joshua Kimmich – wichtigsten Spielers ein absoluter Schock. Daher stellt sich die Frage, wie der Klub reagiert. Bereits kurz nach dem Spiel wurde öffentlich spekuliert, welche Optionen die Münchner haben.

Müller-Verbleib eine Option?

Gut möglich, dass der FCB seine Bemühungen um Nick Woltemade (23) nun noch einmal intensiviert. Die Verhandlungsposition des VfB Stuttgart dürfte sich durch das Musiala-Pech jedoch noch einmal verbessert haben.

Auch ein weiterer Verbleib der Vereinsikone Thomas Müller könnte wieder zum Thema werden. Der 35-Jährige hat sich nach wie vor nicht für seinen nächsten Karriereschritt entschieden.