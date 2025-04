VfB-Abschied: Rieder gibt nicht auf

Fabian Rieder (23) hofft weiterhin auf einen Verbleib beim VfB Stuttgart. „Für mich ist ganz klar: Ich bin committed mit dem VfB, ich habe Vertrag. Jedenfalls sicher bis zum Pokalfinale. Bis dahin werde ich einfach alles geben für das Team, für die Mannschaft, für den ganzen Verein. Ich habe den VfB wirklich ins Herz geschlossen“, macht der Offensivspieler gegenüber dem ‚kicker‘ keinen Hehl aus seinen Zukunftsplänen.

Nach einem guten Start konnte sich Rieder zuletzt aber nicht mehr in den Fokus drängen. So soll für die Schwaben nicht infrage kommen, die mit Stade Rennes vereinbarte Kaufoption über 14 Millionen Euro zu ziehen. Vorläufig wird sich der Schweizer im Sommer also zurück auf den Weg nach Frankreich machen. Zeigt sich Rennes verhandlungsbereit, könnte Rieder trotzdem wieder in der Bundesliga landen. Unter anderem der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach beschäftigen sich mit dem Linksfuß.