BVB-Krise immer schlimmer: Sahin fehlt eine ganze Elf

Tor

Mit Gregor Kobel droht nun auch Dortmunds Fels in der Brandung am Samstag (18:30 Uhr) gegen RB Leipzig auszufallen. Hüft- und Oberschenkelprobleme plagen den Schweizer laut ‚Sky‘. Es laufen noch Untersuchungen. Als Ersatz steht Alexander Meyer parat.

Innenverteidigung

Waldemar Anton (Oberschenkelprobleme) und Niklas Süle (Sprunggelenksprobleme) duellieren sich eigentlich um einen Platz im Abwehrzentrum. Zuletzt fielen beide aus. Nur bei Anton besteht laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ noch die Hoffnung auf ein Comeback am Samstag. Süle wird erst nach der nächsten Länderspielpause wieder eingreifen. Aktuell muss der formschwache Emre Can hinten statt im Mittelfeld ran.

Außenverteidigung

Yan Couto hat eine Muskelverletzung am Gesäß, die ihn noch zum Zuschauen zwingt. Julian Ryerson laboriert einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich und „fällt wohl noch aus“, so Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘. Linksverteidiger-Talent Almugera Kabar fehlt nach seiner gelb-roten Karte bei seinem Bundesliga-Debüt in Augsburg (1:2) gesperrt.

Mittelfeld

Felix Nmecha spielte sich zuletzt im Zentrum fest – fiel in Wolfsburg aber unglücklich auf die Schulter und ist dadurch zumindest fraglich für das Leipzig-Spiel. Genauso wie Marcel Sabitzer, der gestern trotz Rückenproblemen 21 Minuten ran musste. Pascal Groß, eigentlich auf der Sechs gesetzt, musste hinten rechts aushelfen.

Offensive

Der Muskelfaserriss bei Karim Adeyemi zwingt den Flügelstürmer noch einige Wochen zum Zuschauen. Auch das ständig verletzte Flügeljuwel Julien Duranville plagt eine Oberschenkelverletzung. Giovanni Reyna schleppt sich mit einer Leistenzerrung umher.

Diese Elf fehlt dem BVB