BVB: Neuer Nachwuchschef steht fest

Borussia Dortmund hat den neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums vorgestellt. Wie die Schwarz-Gelben mitteilen, übernimmt Paul Schaffran, bisheriger Leiter Strategie und Entwicklung, ab dem 1. Juli die seit Mai vergangenen Jahres vakante Position. Der 38-Jährige arbeitet seit 2021 im Nachwuchsbereich des BVB. Zuletzt hatte Lars Ricken vor seiner Beförderung zum Geschäftsführer Sport das NLZ geleitet.

„Paul Schaffran hat in den vergangenen Jahren im NLZ maßgeblich zur Umsetzung innovativer Konzepte beigetragen. Ich bin überzeugt, dass Paul mit seiner Erfahrung und seinem strategischen Denken die ideale Besetzung ist, um die Entwicklung unserer jungen Talente optimal zu fördern und sie auf die Herausforderungen des Profifußballs vorzubereiten“, lässt sich Ricken zitieren. Schaffran sagt: „Unsere erfolgreiche Nachwuchsarbeit gemeinsam mit einem ambitionierten und leidenschaftlichen Team im NLZ weiter zu entwickeln und an verantwortlicher Stelle mitgestalten zu können, motiviert mich extrem. Unser Ziel ist und bleibt es, bei uns ausgebildete Talente in den Profifußball und im besten Fall vor die Gelbe Wand im Signal Iduna Park zu bringen.“