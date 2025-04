Treffen anberaumt: Chelsea & Newcastle wollen Kobel

Bei Borussia Dortmund zählt Gregor Kobel in der Regel zu den Leistungsträgern. Zwar schlichen sich auch in sein Spiel in der laufenden Spielzeit einige Fehler ein, im Normalfall ist der Schlussmann aber ein sicherer Rückhalt bei den Schwarz-Gelben. Immer wieder wird der Schlussmann mit einem Abgang in Verbindung gebracht, mit der Verpflichtung von Diant Ramaj (23) hat sich der BVB bereits gewappnet. Ein Kobel-Wechsel Richtung Premier League könnte nun Formen annehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen steht der Keeper auf der Wunschliste vom FC Chelsea und Newcastle United. Sein Berater soll sich demnach in der kommenden Woche nach London begeben, um Gespräche mit beiden Vereinen zu führen. Gerade beim Verpassen der Champions League dürfte Kobel einen Wechsel ernsthaft in Betracht ziehen.

Geldregen für den BVB

Zwar wäre ein Transfer des Keepers sportlich ein herber Verlust, finanziell könnte man sich an der Strobelallee jedoch auf einen Geldregen freuen. So sollen die Blues, die bereits seit längerem an dem Schweizer baggern, bereit sein, rund 70 Millionen Euro für Kobel auf den Tisch zu legen. Damit würde der 27-Jährige zum zweitteuersten Torwart aller Zeiten avancieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kobel kam 2021 für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Dortmund. Einen Titel konnte er mit dem BVB noch nicht gewinnen, mit dem Champions League-Finale im vergangenen Jahr und der verpassten Bundesliga-Meisterschaft 2022/23 stand er aber kurz davor. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028.